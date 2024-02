Une Å“uvre symphonique ponctuÃ©e par un appel Ã  la priÃ¨re musulmane annulÃ©e dans deux Ã©glises

Sur le vif Une œuvre symphonique ponctuée par un appel à la prière musulmane annulée dans deux églises Rédigé par Lina Farelli | Lundi 12 Février 2024 à 17:45





L’Homme armé : une messe pour la paix , du compositeur britannique Karl Jenkins, qui devaient se jouer en mai et en juin dans deux églises à Nantes et à Saint-Nazaire, ont été annulées des suites d’intimidations venues des sphères catholiques intégristes. En cause



Composée en 1999, l’œuvre est une pièce symphonique d’environ une heure, pensée à la manière d’une prière universelle, au syncrétisme aussi bien musical que religieux, explique adhan , l’appel à la prière musulmane, vers le début de la pièce.



Le diocèse de Nantes a fait savoir dans un communiqué que, « devant des réactions virulentes lors de précédentes représentations de ce concert (à Saint-Eustache par exemple), il paraissait utile pour le diocèse de prévenir les paroisses concernées en Loire-Atlantique. Ensuite, chacune d'entre elles a pris la décision d'annuler ».



Les concerts sont préparés depuis l’été 2023. L’annulation des deux des trois dates – le troisième concert étant programmé pour le 9 juin dans une salle de Saint-Brevin-les-Pins – a suscité l’indignation du chœur Schola Cantorum de Nantes, organisateur de l'évènement. Du côté de Nantes, une solution de repli a toutefois été trouvée, avec la mise à disposition de l’auditorium du conservatoire municipal, le 8 juin. Pour l’adjoint à la culture de la ville de Nantes, Aymeric Seassau, « notre politique reste la tolérance zéro pour les censeurs » . Deux interprétations de, du compositeur britannique Karl Jenkins, qui devaient se jouer en mai et en juin dans deux églises à Nantes et à Saint-Nazaire, ont été annulées des suites d’intimidations venues des sphères catholiques intégristes. En causeComposée en 1999, l’œuvre est une pièce symphonique d’environ une heure, pensée à la manière d’une prière universelle, au syncrétisme aussi bien musical que religieux, explique Le Figaro. Dédiée aux victimes de la guerre du Kosovo, l’œuvre est ponctuée d’un, l’appel à la prière musulmane, vers le début de la pièce.Le diocèse de Nantes a fait savoir dans un communiqué que,Les concerts sont préparés depuis l’été 2023. L’annulation des deux des trois dates – le troisième concert étant programmé pour le 9 juin dans une salle de Saint-Brevin-les-Pins – a suscité l’indignation du chœur Schola Cantorum de Nantes, organisateur de l'évènement. Du côté de Nantes, une solution de repli a toutefois été trouvée, avec la mise à disposition de l’auditorium du conservatoire municipal, le 8 juin. Pour l’adjoint à la culture de la ville de Nantes, Aymeric Seassau,







