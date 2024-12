Sur le vif Une mosquée incendiée en Cisjordanie, en proie à de graves violences Rédigé par Benjamin Andria (avec AFP) | Vendredi 20 Décembre 2024 à 15:15









Des slogans racistes dont « Mort aux Arabes » ont été tagués sur les murs du lieu de culte, a déploré le ministère palestinien des Affaires étrangères. Ce dernier voit dans cet « acte flagrant de racisme » le résultat « des campagnes dirigées contre notre peuple par les éléments d'extrême droite du gouvernement au pouvoir » en Israël. Le gouverneur de Salfit, Abdallah Kamil, a affirmé que des colons avaient déjà pénétré dans le village par le passé, « sous la protection de l'armée israélienne » , et que des actes de vandalisme similaires avaient déjà eu lieu dans les environs.



La police israélienne et les services du renseignement intérieur Shin Bet ont affirmé dans un communiqué commun qu'ils considéraient l'incident « avec la plus grande gravité » et qu'ils feraient en sorte que « les personnes responsables soient punies » . Une déclaration à laquelle les Palestiniens ne croient guère, alors que les violences en Cisjordanie ont redoublé d’intensité



Dans un récent rapport sur les violations des sites religieux, le ministère des Awqaf et des Affaires religieuses a signalé le nombre croissant d'attaques des forces israéliennes et des colons. Pour le seul mois de novembre, le rapport fait état de 20 incursions dans la mosquée Al-Aqsa, ainsi que de 55 cas où l'armée israélienne a empêché l'appel à la prière à la mosquée Ibrahim à Hébron. Le rapport détaille, entre autres, la destruction de la mosquée Al-Shayyah à Jérusalem, qui existait depuis 20 ans, ou encore la profanation d’une mosquée à Dura, au sud d'Hébron, par des colons.



Sur le plan humain, au moins 803 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens, selon l'Autorité palestinienne. Dans le même temps, selon des données israéliennes, 24 Israéliens, civils ou militaires, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.



Lire aussi :

Les Palestiniens de Gaza sont « victimes d'un génocide » : les conclusions accablantes d'Amnesty International

Face aux massacres à Gaza, des attitudes qui révèlent une trahison des valeurs universelles et des principes républicains Une mosquée Bir al-Walidain à Marda, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a été incendiée, vendredi 20 décembre, une action perpétrée par des colons israéliens, dénonce l'Autorité palestinienne. Les habitants ont pu maîtriser l'incendie avant qu'il ne se propage à toute la mosquée, limitant ainsi les dégâts à l'entrée, rapporte l’agende ce presse palestinienne Wafa. Aucune victime n'a été signalée lors de l'attaque.Des slogans racistes dontont été tagués sur les murs du lieu de culte, a déploré le ministère palestinien des Affaires étrangères. Ce dernier voit dans cetle résultaten Israël. Le gouverneur de Salfit, Abdallah Kamil, a affirmé que des colons avaient déjà pénétré dans le village par le passé,, et que des actes de vandalisme similaires avaient déjà eu lieu dans les environs.La police israélienne et les services du renseignement intérieur Shin Bet ont affirmé dans un communiqué commun qu'ils considéraient l'incidentet qu'ils feraient en sorte que. Une déclaration à laquelle les Palestiniens ne croient guère, alors que les violences en Cisjordanie ont redoublé d’intensité depuis l’offensive israélienne lancée contre Gaza en octobre 2023. Plus de 45 000 personnes sont mortes dans l'enclave palestinienne.Dans un récent rapport sur les violations des sites religieux, le ministère des Awqaf et des Affaires religieuses a signalé le nombre croissant d'attaques des forces israéliennes et des colons. Pour le seul mois de novembre, le rapport fait état de 20 incursions dans la mosquée Al-Aqsa, ainsi que de 55 cas où l'armée israélienne a empêché l'appel à la prière à la mosquée Ibrahim à Hébron. Le rapport détaille, entre autres, la destruction de la mosquée Al-Shayyah à Jérusalem, qui existait depuis 20 ans, ou encore la profanation d’une mosquée à Dura, au sud d'Hébron, par des colons.Sur le plan humain, au moins 803 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens, selon l'Autorité palestinienne. Dans le même temps, selon des données israéliennes, 24 Israéliens, civils ou militaires, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.Lire aussi :







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !