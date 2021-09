Une mobilisation nationale en vue le 12 juin contre la banalisation de l'extrême droite en France

« un climat politique et social en France (…) de plus en plus imprégné́ par l’extrême droite et ses idées »

« offensive raciste (qui) a pour corollaire la multiplication des politiques sécuritaires, liberticides et anti-sociales »

« Ce climat ne doit rien au hasard. Le gouvernement, et ses quatre vigies Darmanin, Vidal, Blanquer et Schiappa, se chargent de l’alimenter depuis des mois. De la loi Sécurité́ globale à la loi sur le séparatisme en passant par la chasse à l’islamo-gauchisme et

ce quinquennat accumule les gages à destination de l’extrême droite, en reprenant ses éléments de langage mais aussi certaines de ses propositions »

« souffler sur des braises incandescentes »

« passer »

« temps à attiser les haines »

« guerre civile »

« Nous ne pouvons accepter que celles et ceux qui subissent haine, discrimination, et injustice soient aujourd’hui accusés de racisme et jetés en pâture par l’extrême droite. Nous n’acceptons plus que la lutte contre les actes terroristes, que nous condamnons fermement, s’accompagne d’amalgames honteux. Nous ne pouvons accepter que nous militantes et militants politiques, syndicaux, associatifs soyons montrés du doigt alors que chaque jour ce gouvernement déroule un tapis rouge à l’extrême droite avec ses Lois réactionnaires et liberticides. Nous ne pouvons plus accepter les menaces directes qui nous sont maintenant faites »

« grande manifestation au printemps 2021 »

« combat co-construit dans la durée »

Cette marche fait écho à une tribune publiée en mai sur Libération. Signé par une cinquantaine d’intellectuels, de personnalités politiques et de la société civile, le texte relève l’émergence d’Les signataires y déploraient, en France, une, estimaient-ils, reprochant au gouvernement deet desonDes choix qui ont mené, appuient les signataires, à des actes de haine comme celui perpétré en 2019 contre la mosquée de Bayonne , ou encore banalisé des discours extrémistes comme celui émanant de plusieurs anciens militaires qui, dans un lettre ouverte au président de la République, ont brandi en avril dernier la menace d’unesur le territoire., avaient conclu les militants politiques, associatifs, syndicalistes et personnalités engagés, appelant à l’organisation d’uneC'est chose faite. Cet appel à la mobilisation le 12 juin est présenté comme une initiative unitaire qui s'inscrit dans unLire aussi :