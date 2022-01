Société Une coopération entre l'Etat et Airbnb pour contrer le « séparatisme islamiste » ? La plateforme répond Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Mardi 11 Janvier 2022 à 12:45

Une collaboration entre l'Etat et Airbnb pour lutter contre le « séparatisme islamiste » serait-elle bientôt lancée ? Face à l'ampleur prise par une telle allégation, la plateforme leader de location de logements entre particuliers répond.



« repérer les particuliers louant des villas avec piscine pour y organiser des baignades non mixtes pour les femmes » en France ?



Très largement commentée sur les réseaux sociaux, cette allégation est tirée d’un article du « séparatisme islamiste » . Une fois repérée, elle a fait l’effet d’une bombe et a suscité une forte incompréhension. Et pour cause : si une telle information, tirée de la bouche d'un « haut fonctionnaire » , se confirmait, il s’agirait alors clairement d’une dérive caractérisée de l’Etat, qui n’a ici en l’occurrence pas le droit de s’immiscer dans l’organisation des baignades dans la sphère privée.



Face à une pluie de sollicitations d'internautes indignés qui dénoncent ce qui s'apparente à une manifestation de l'islamophobie, la plateforme mondiale de location de logements entre particuliers s'est manifestée et l'entreprise a été on ne peut plus clair. « Les discriminations n'ont aucune place sur notre plateforme. Airbnb n'a eu aucune discussion de la sorte avec des autorités locales, et n'a pas l'intention d'engager ce type de collaboration à l'avenir » , a-t-elle fait valoir, mardi 11 janvier, sur les réseaux sociaux.

Un démenti formel des deux parties Le Monde a procédé, dans la nuit du lundi 10 janvier, à une modification de son article après un « démenti formel de la société Airbnb et du ministère de l’intérieur de toute coopération en vue d’empêcher les baignades privées non mixtes » .



La mention de cette « future coopération » , des plus problématiques si elle devait un jour être engagée, a ainsi été supprimée pour laisser place à cette phrase : « L’on a ainsi pu entendre un haut fonctionnaire s’émouvoir du fait que des particuliers contournent les principes républicains en louant des villas avec piscine pour y organiser des baignades non mixtes pour femmes. »



Antirépublicain de permettre à des femmes de se baigner entre elles, dites-vous ? Comme le rappelle le journal, « autant la réservation de piscines municipales à des publics spécifiques pour des raisons religieuses n’est pas légale, autant l’organisation de baignades privées non mixtes ne relève ni de l’Etat ni de la justice » .



Une information trop folle pour être vraie ? De son côté, Le Monde a procédé, dans la nuit du lundi 10 janvier, à une modification de son article après un démenti formel de la société Airbnb et du ministère de l'intérieur de toute coopération en vue d'empêcher les baignades privées non mixtes.



Hanan Ben Rhouma Rédactrice en chef de Saphirnews En savoir plus sur cet auteur