Une Â« Nouvelle histoire de lâ€™islam Â», racontÃ©e avec talent par John Tolan

L'avis de Saphirnews

« L’histoire de l’islam dépasse toutes les vérités qu’on pourrait essayer d’y imposer. » Avec Nouvelle histoire de l'islam qui paraît ce mois de janvier 2024 dans un format poche aux éditions Tallandier, l'historien franco-américain John Tolan nous livre une synthèse rigoureuse de l’histoire de l’islam, ou plutôt des islams « tant les expressions religieuses et les formes culturelles sont diverses » . Un ouvrage suffisamment bien étoffé pour permettre aux lecteurs de tous horizons de prendre la mesure de la grande richesse de l'islam et de mieux comprendre les enjeux et les défis qui secouent hier et aujourd'hui aussi bien les mondes musulmans que l'Occident.



Cette grande histoire de l'islam que déroule l'universitaire sur dix chapitres débute dans le Hijaz, dans la péninsule arabique, terre de naissance du Prophète Muhammad, et s’étend sur quinze siècles à travers tous les continents.



« Ce livre en est forcément un portrait partiel et incomplet », écrit-il, soulignant n'avoir pu choisir que quelques exemples pour « illustrer la complexité et la variété des formes de l’islam dans son développement historique » . Le portrait qu'il présente n'en est pas moins passionnant à lire. John Tolan parvient à rendre accessible au grand public une somme de connaissances fort utiles pour mettre à distance, voire battre en brèche les mensonges et contre-vérités assénés dans les discours des zélotes et extrémistes de tous bords.