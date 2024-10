Culture & Médias Un week-end immersif dans le Sahara algérien à Paris Rédigé par Karima Melane | Mardi 1 Octobre 2024 à 15:30

La REcyclerie promet un voyage sensoriel et culturel inédit au cœur du Sahara algérien les 5 et 6 octobre depuis Paris.



La REcyclerie, en partenariat avec le Collectif Day Z, vous ouvre les portes du Sahara algérien les samedi 5 et dimanche 6 octobre. Tout un chacun est invité à une immersion sensorielle et culturelle inédite, en plein cœur de Paris. Ce week-end promet de dévoiler les trésors cachés du Grand Sud algérien, à travers des activités riches et variées, dans une ancienne gare réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité « de manière positive et non culpabilisante » .



Djamila, membre du Collectif Day Z, explique : « Cet événement est pour nous l’occasion de mettre en lumière une région souvent méconnue de l’Algérie, le Sahara, avec toute sa diversité culturelle, son histoire fascinante et ses traditions ancestrales. Nous voulons permettre au grand public de mieux comprendre et apprécier les richesses du Sud algérien. »

Un programme entre artisanat, culture et solidarité Le week-end sera rythmé par des rencontres, des découvertes artisanales et des projections documentaires. Un éco-village citoyen mettra à l’honneur la durabilité et l’artisanat traditionnel. Les visiteurs pourront acquérir des créations uniques d’artistes et d’artisans algériens, témoins du savoir-faire ancestral de cette région.



Djamila précise : « L’artisanat est un élément clé de la culture saharienne. Chaque pièce raconte une histoire, celle des femmes et des hommes qui perpétuent ces traditions depuis des générations. Nous voulons que les visiteurs puissent se connecter à cette richesse à travers les objets, mais aussi à travers des échanges humains. »



Le marché de seconde main permettra, quant à lui, de chiner des vêtements. Ce lieu sera une véritable mine d'or pour les passionnés d’histoire et de culture.

Des moments d’échanges et de musique Des projections de documentaires emblématiques, comme 143 rue du désert et Rockeuse du désert , offriront une plongée dans la vie et les enjeux du Sahara. Des discussions avec les auteurs permettront au public de mieux comprendre cette région et ses défis.



« Le Sahara algérien, c’est aussi une terre de modernité, un lieu où tradition et contemporain cohabitent. C’est ce que nous voulons montrer à travers ces films et ces rencontres » , complète Djamila.



Les soirées seront animées par des concerts live et des DJ sets qui feront résonner la musique saharienne, rythmée et envoûtante, dans tout Paris.

Tous à la REcyclerie ! Cet événement est une occasion rare de plonger dans l’univers du Sahara algérien, tout en restant à Paris. « Nous espérons que ce week-end éveillera la curiosité et ouvrira des portes vers une meilleure compréhension de cette région magnifique, à travers des expériences culturelles riches et humaines » , conclut Djamila.



Le Sahara algérien à Paris

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2024

La REcyclerie, 83 boulevard Ornano, 75018 Paris

Métro : Porte de Clignancourt (ligne 4)







