Un musulman agressé pour avoir fêté Noël : « Laissons les gens libres de pratiquer ou de ne pas pratiquer »

Le soir du réveillon de Noël n’a visiblement pas été source de joie pour tout le monde à Belfort. C’est le cas d'un jeune homme de 20 ans dont les photos de son repas de Noël postés sur ses réseaux sociaux ont suscité de vives réactions. Parce qu'il est de confession musulmane, la célébration de cette fête n’a pas été appréciée parmi plusieurs de ces connaissances pour qui ce fils de policiers célèbre une fête qui n'est pas la leur.



Après avoir reçu le soir même de nombreux messages hostiles et menaçants, le jeune homme donne rendez-vous le lendemain, le 26 décembre, avec deux camarades à l'auteur des menaces afin d'obtenir des explications ; mais là, ce n’est pas une mais plusieurs personnes qui lui réservent un accueil assez particulier, loin d'être tendre. Il est roué de coups.



Pour la mère de la victime, également officier de police judiciaire, c'est « un guet-apens » dans lequel son fils est tombé. « Cette affaire ne doit pas rester sans suite. Ce sont des comportements sectaires et racistes. C’est inacceptable au XXIe siècle. Chacun est libre de fêter ce qu’il veut et comme il l’entend » , a-t-elle fait savoir.

Des réactions d'indignation nombreuses « pas question » pour lui de se battre en venant accompagné avec ses amis, s'est vu prescrire une interruption temporaire de travail (ITT) de quatre jours. L’auteur des menaces, qui s'est présenté de lui-même au commissariat, a été placé en garde à vue avant d'être remis en liberté dimanche 27 décembre.



La famille a très vite obtenu des soutiens de syndicats policiers. Michel Corriaux, secrétaire régional Grand-Est Alliance Police nationale, a témoigné sur Twitter de son soutien sans faille à la famille. Pour lui, « la réponse pénale doit être ferme et sans concession » . Cette histoire a aussi suscité de nombreuses réactions dans la classe politique, en particulier de la part du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. « À Belfort, un jeune homme agressé parce qu’il aurait fêté Noël et ne serait pas un "bon arabe". Circonstance "aggravante" : être fils de policiers. La justice a ouvert une enquête. Pas de place pour le séparatisme dans notre pays, pas de place pour le racisme d’où qu’il vienne. » , a-t-il écrit sur Twitter.



« Les débats sur Noël semblent avoir fait une victime. (...) Laissons les gens libres de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Nous devons savoir que nos discours à chacun peuvent devenir des balles que d’aucuns peuvent utiliser contre d’autres » , a réagi via Facebook « Ce fait divers (…) et la décapitation du professeur Paty doivent mettre tout le monde devant ses responsabilités. Internet n’est pas un bistrot fermé. Tout le monde y a accès et de partout. Parler, c’est agir, écrivait Sartre. Offrons des fleurs au monde. Sinon, taisons-nous ! Joyeux Noël à qui le fêtent et paix à tous. »



