Un imam du Val d'Oise poursuivi pour apologie du terrorisme déclare avoir voulu « faire le buzz »

Luqman Heider, un imam de 33 ans qui officiait dans une mosquée de Villiers-le-Bel (Val d'Oise), a été arrêté jeudi 1er octobre et jugé lundi 5 octobre au tribunal de Pontoise dans le cadre d’une comparution immédiate pouraprès la diffusion de trois vidéos sur le réseau social Tik Tok.Dans une première vidéo datant du 9 septembre, le trentenaire a mentionné les caricatures de Charlie Hebdo et déclaré que, rapporte Le Parisien . Dans sa seconde vidéo, il appelle àet àEnfin, vendredi 25 septembre, jour de l’attaque au couteau devant les anciens locaux de du journal satirique , il avait salué le geste de l’auteur., avait-il affirmé.Pendant son audience, le trentenaire a tenté de faire profil bas., s’est-il justifié pathétiquement, avant de présenter ses excuses. Le procureur de la République a, de son côté, rappelé queSuite à son arrestation, les responsables de la mosquée de Quba, un lieu de culte où Luqman Heider logeait et conduisait la prière occasionnellement, ont exigé son départ., a déclaré l’un des principaux administrateurs de la mosquée.En attendant son procès qui se tiendra le 12 novembre, le prévenu, qui serait en situation irrégulière, a été placé en détention provisoire. Il risque jusqu’à cinq ans de prison.Lire aussi :