Sur le vif Un homme réfugié dans l'islam « à l'extrême » condamné pour des violences conjugales Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 10 Février 2023 à 14:30





Des théologiennes musulmanes donnent de leur voix contre les violences domestiques envers les femmes La religion n’excuse ni la violence ni le machisme. Un homme de 41 ans a été condamné, jeudi 9 février, par le tribunal correctionnel d’Alençon, dans l'Orne, pour des violences commises sur son ex-femme en 2021. De confession musulmane et, selon les mots de l’avocat de la partie civile, il a voulu emmener ses deux filles à la prière du matin à 5h, le 8 octobre 2021. Sa compagne ayant refusé, une dispute a éclaté et il lui a porté un coup de poing dans le bras. Résultat, une incapacité temporaire de travail (ITT) de trois jours pour cette dernière.Après cet événement, la maman a porté plainte et souhaité quitter son mari, ce qu’il n’a pas apprécié, expliquant qu’une, relève L'Orne Hebdo . Marié en 2012, le couple a vu sa complicité se détériorer à son retour du Maroc en 2021. Le père rabaissait constamment sa compagne en la traitant de mauvaise mère. Lors de l’audience du 5 janvier dernier, la victime a expliqué que son ex-mari fréquentait de plus en plus la mosquée et imposait à sa famille d’apprendre l’arabe et les douze premiers chapitres du Coran., aurait-il déclaré un jour à sa femme. Une des deux enfants ayant assisté à la scène, il lui aurait expliqué quePour Me Khadija Benbani, l’avocate de la partie civile, le prévenu. A l’inverse, Me Aouatef Braber explique qu’onle prévenu., précise l’avocat de la défense. La procureure avait requis six mois de prison avec sursis. Le tribunal a prononcé une condamnation de quatre mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. Le prévenu a l’interdiction de se rende au domicile de la victime. Il devra également suivre des soins et un stage de lutte contre le sexisme.Lire aussi :