Un deuxiÃ¨me accueil collectif de mineurs dans une mosquÃ©e fermÃ©e Ã  NÃ®mes

La préfecture du Gard a décidé, mardi 6 février, de la fermeture de l'accueil collectif de mineurs situé au sein de la mosquée Lumière et Piété, à Nîmes. Cette décision a été prise après que le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) a procédé, samedi 3 février, à un contrôle programmé de l'accueil mis en place par l’association culturelle Cultures et Savoir Nîmes et qui dispense des enseignements de langue arabe et du Coran.



La préfecture a motivé cette fermeture par « le non-respect des formalités administratives » et le fait que « la santé physique et morale des mineurs n'est pas assurée » .



En décembre 2023, la même préfecture avait décidé de la fermeture d’un accueil collectif de mineurs mis en place par l’Association cultuelle du Mas de Mingue au sein de la mosquée El Khalil de Nîmes. Les mêmes raisons avaient alors été opposées pour justifier la décision.