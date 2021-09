USA : la distribution d'aide alimentaire halal et casher d'urgence soutenue par des députés

« Alors que les États-Unis continuent à se battre contre la pandémie de la Covid-19, pas moins de 29 millions d’Américains souffrent, encore et toujours, d’insécurité alimentaire »

« La pandémie a exacerbé ce problème et nous sommes profondément préoccupés par l’approvisionnement en viande casher ou halal – et autres options de source de protéines – pour les nombreuses personnes et familles pratiquantes qui ont recours »

« c’est une expérience inspirante de travailler avec nos frères et sœurs musulmans dans la lutte contre la faim, et en particulier s’agissant de la nécessité de respecter nos obligations casher et halal »

Des députés américains ont apporté leur soutien à l'initiative d'organisations juives et musulmanes appelant le gouvernement fédéral à distribuer une aide alimentaire casher et halal, ceci dans le cadre du Programme d'aide alimentaire d’urgence (TEFAP) du Département d'agriculture (USDA) mis en place dans le contexte de la pandémie de la Covid-19.Une lettre en ce sens, à l'initiative de l'élue de New York Grace Meng, a été signée par 48 représentants démocrates et envoyée mercredi 16 septembre à l'adresse de Tom Vilsack, secrétaire à l’Agriculture., indique la lettre consultée par l’agence JTA. au TEFAP.Pour Alexander Rapaport, directeur de l'organisation juive Masbia Soup Kitchen Network,Lire aussi :