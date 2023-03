Inscrivez-vous et devenez un Saphirnaute

Services, contenus et bons plans réservés aux inscrits ! Pour accéder gratuitement à la dernière édition de Salamnews et à bien d'autres services, inscrivez-vous sur Saphirnews.com. Un mail de confirmation avec un lien vous sera envoyé pour confirmer votre inscription. Si vous ne le trouvez pas dans le dossier de réception habituel, vérifiez les dossiers « spams » ou bien « promotions » ou « notifications » dans le cas de Gmail. Déjà inscrit ? Téléchargez gracieusement la version digitale de Salamnews n°82 Rédigé le Vendredi 17 Mars 2023