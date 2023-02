Tarn : un homme reconnu coupable des dégradations à la mosquée de Saint-Juéry

Un homme a été condamné, mardi 31 janvier, par le tribunal correctionnel d’Albi, dans le Tarn, pour une série de dégradations commis contre la mosquée de Saint-Juéry et les biens d’un de ses responsables. Arrêté début janvier, l’individu âgé de 28 ans avait été confondu par des caméras de vidéosurveillance.Des victimes ont reconnu le fils de leur voisin. Bien qu’il nie en bloc les accusations à son encontre, son propre père l’a formellement reconnu et a indiqué qu’il souffrait de problèmes psychiatriques au point d’être hospitalisé plusieurs fois, rapporte La Dépêche du Midi. Son discernement a été altéré au moment des faits mais il demeure accessible à une sanction pénale. Le prévenu, qui a déclaré devant la cour n’avoir aucun problème avec l’islam et ne pas être raciste, a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, assorti d’une obligation de soins et de travail et d’une interdiction de contact avec les victimes. Ces dernières devront être indemnisées à hauteur de 4 000 euros. L'auteur des faits ayant prévenu qu’il ne payera pas ni ne fera de soins, il risque bien alors de faire 10 mois de prison ferme.Lire aussi :