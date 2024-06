Sur le vif Tags racistes sur la mosquée de Beauvais : l'auteur des faits condamné à six mois de prison ferme Rédigé par Lina Farelli | Lundi 24 Juin 2024 à 18:05





Un homme a écopé, vendredi 21 juin, d’un an de prison dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, pour avoir inscrit un tag raciste sur la mosquée de Beauvais le soir du réveillon de Noël 2023. Le motà la peinture rouge avait été retrouvé à l'entrée de l'édifice du lieu de culte. Un tag du même genre avait aussi été retrouvé sur la devanture d’un bar-tabac de cette commune de l’Oise.L’individu, qui avait déjà été reconnu coupable de faits similaires par le passé, a été condamné par le tribunal correctionnel de Beauvais pour. Il a interdiction, note Frédéric Trinh, procureur de la République de Beauvais, cité par France 3. . Le condamné a égalementSelon L'Oise Hebdo , l'homme, âgé de 55 ans, avait envoyé une oreille de cochon par courrier à la mosquée le 17 mai dernier. Les empreintes laissées sur le courrier ont permis de remonter à l’auteur des faits. Lors de la perquisition menée au domicile du quinquagénaire, des lectures à caractère raciste, antisémite et négationniste ont été découvertes, de même que des objets symboliques avec des croix gammées... et les vêtements identiques à ceux qui avaient été portés par l'auteur des tags le soir du Réveillon de Noël et identifiés grâce aux images de vidéosurveillance.Alors que l’expertise de son ordinateur portable révèle des consultations de sites à caractère nazi, ou sur le terroriste d’extrême droite Anders Breivik , l’homme a nié toute haine envers la communauté musulmane, en tentant de mettre son acte sur la faute de l'alcool. Mais pour le tribunal,







