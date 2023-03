Suisse : deux condamnations dans l’affaire de la sextape au Musée de l’islam

Le Musée des civilisations de l’islam (Mucivi), situé à La Chaux-de-Fonds, se serait bien passé de cette publicité. Inauguré en 2016 dans cette ville suisse du canton de Neuchâtel, l’institution a défrayé la chronique en 2020, lorsqu’un de ces responsables a décidé de porter plainte pour tentative d’extorsion et chantage. Deux hommes étaient visés pour avoir réclamé 20 000 euros au plaignant. Jugés en avril 2021, ils ont été reconnus coupables mardi 28 février par le tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz.Les deux individus étaient en possession d’une sextape réalisée dans une des chambres de l’établissement. A l'initiative d'un des deux individus, une femme venue de Clermont-Ferrand avait filmé la partie de jambes en l'air à l’insu du responsable, puis avait remis la vidéo à l’un des deux hommes. Après avoir obtenu un premier versement, ces derniers ont ensuite tenté de soutirer 20 000 francs suisses au plaignant sous peine de diffuser la vidéo à large échelle s’il refusait de s’exécuter.Les deux hommes ont été condamnés à des peines avec sursis, indique la presse locale. . Le premier prévenu, absent lors de l’audience, a écopé de sept mois de prison avec sursis pendant deux ans. Quant au second qui avait multiplié les appels téléphoniques ou tentatives d’appel pendant l’affaire, il a été condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 80 francs, soit un total de 12 800 francs suisses, assortie d’un sursis de deux ans, ainsi qu’à 1 000 francs suisses d’amende.Lire aussi :