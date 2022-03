Strasbourg : contre le racisme, la diversité à l’honneur dans une campagne d'affichage

« L’avenir de Strasbourg a un visage... Le nôtre ! » En prélude à la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale qui a lieu le 21 mars, la ville de Strasbourg a lancé une campagne se déclinant en une série d’affiches dans lesquelles elle déploie, au nom de la jeunesse, « un message optimiste et engagé à toute la population de la Ville ».



On y voit des jeunes aux profils divers de par leurs origines, leur appartenance religieuse et leur couleur de peau, visiblement heureux d’être ensemble. Malheureusement, des critiques ont émergé du fait de la présence, dans une des photos, d’une jeune fille et d’un adolescent portant respectivement le voile et la kippa. Des élus, faisant fi de l’existence des autres affiches, y ont vu une manière de « réduire ces combats républicains (contre le racisme) à une opposition religieuse entre juifs et musulmans » selon les mots de Pierre Jakubowicz.



Face à la polémique naissante, Abdelkarim Ramdane, adjoint à la mairie de Strasbourg, s’est offusqué sur les réseaux sociaux des « interprétations erronées » d’élus ou ancien élus de l'opposition sur la campagne de lutte contre les discriminations de la ville.



« "LE PROBLÈME" est d’avoir osé utiliser une photo avec une fille portant un voile et un garçon portant une kippa. Comme si ils et elles n’étaient pas des citoyens/citoyennnes à part entière. Drapé dans un républicanisme et un universalisme pseudo humaniste, ils/elles dénoncent la visibilisation des personnes victimes de discriminations surtout quand elle est musulmane et voilée » , a-t-il affirmé jeudi 17 mars. « J’ai honte pour eux, j’ai honte de leur pseudo analyse qui ne fait que renforcer le lit de l’extrême droite et des antisémites et islamophobe en tout genre. »