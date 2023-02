Sur le vif Royaume-Uni : universitaires et athlètes musulmans disent stop à la vente de données sportives aux bookmakers Rédigé par Lionel Lemonier | Mardi 21 Février 2023 à 10:00





« Arrêtez d’utiliser les données concernant la performance des stars du sport sans autorisation. » C’est en substance ce que disent les universitaires du Centre d’études de l’islam au Royaume-Uni qui, avec des athlètes musulmans, se sont engagés dans une bataille pour obtenir l’arrêt de la vente de leurs données sportives aux professionnels des paris. Ils se sont joints à Russell Slade, un ancien manager de football, qui a lancé le projet « Carton rouge » , dont l’objectif est de résoudre ce qui commence à devenir l’un des gros sujets du sport moderne, rapporte le



La collecte des données sur les performances personnelles des sportifs est réalisée sous licence pendant les matchs et les entrainements, mais des brèches existent. Certains ne respectent pas les lois sur la protection des données et vendent régulièrement des informations sans consentement. « Nous n’avons pas l’intention de dire aux gens ce qu’il faut faire. Notre projet a pour but de proposer aux athlètes musulmans un guide pour récolter des preuves, afin de les aider à prendre une décision basée sur l’éthique et les principes religieux concernant leurs données personnelles et ce qui relève de leur propriété intellectuelle » , indique le professeur Mansur Ali, du Centre d’étude de l’islam au Royaume-Uni, lié à l’Université de Cardiff.



Avec « Carton rouge » , Russell Slade poursuit actuellement les bookmakers en justice et leur réclame 500 millions de livres pour avoir utilisé les données récoltées sur des sportifs. L’ancien coach de football pourrait bien avoir amorcé l’affaire judiciaire la plus importante du football depuis

