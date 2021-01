Robert Saleh, le premier Américain musulman à devenir coach dans une équipe de la NFL

«Les Jets ont donné leur accord de principe pour que Robert Saleh, le coordinateur défensif des 49ers de San Francisco depuis quatre saisons, devienne leur entraîneur principal. Saleh devient le 20e entraîneur principal des Jets dans l'histoire de la franchise et leur 18e entraîneur nommé pour prendre les rênes de Green & White avant le début d'une nouvelle saison »

The Sporting News.

« nous saluons cette évolution comme un autre signe de l'inclusion et de la reconnaissance croissantes des Américains musulmans dans notre société diversifiée ».

C’est une décision qui va marquer l’histoire du football américain. Les Jets de New York ont annoncé, jeudi 14 janvier, avoir nommé leur nouvel entraîneur-chef en la personne de Robert Saleh. L'ancien coordinateur de la défense des 49ers de San Francisco est le premier Américain de confession musulmane à diriger une équipe de la Ligue nationale de football (NFL)., ont annoncé les dirigeants dans leur communiqué Et si les Jets de New-York ont misé sur Robert Saleh, c’est avant tout parce que l'entraîneur de 41 ans d’origine libanaise a un palmarès impressionnant. Nommé en 2017 entraîneur de la défense des 49ers de San Francisco, Robert Saleh a conduit son ancienne équipe en finale du Super Bowl américain face aux Kansas City Chiefs. Après avoir entraîné cette unité, le natif de Dearborn, dans le Michigan, a reçu le prix du coordinateur de l'année deAu Conseil des relations américano-islamiques (CAIR),Lire plus :