Sur le vif Révoqué, un policier soupçonné de radicalisation blanchi par la justice Rédigé par Lina Farelli | Mardi 21 Juin 2022 à 09:00









Le mis en cause, devenu gardien de la paix après six années passées dans l’armée, avait été accusé d'avoir « gravement manqué aux obligations statutaires et déontologiques » qui s’imposent aux fonctionnaires.



Selon une décision rapportée par « erreur d’appréciation » et lui ordonne de « reconstituer la carrière » du fonctionnaire. En plus de sa réintégration, il doit lui être versé deux ans d’arriérés de salaire. Par ailleurs, la sanction annulée devra disparaître de son dossier individuel. Le ministère de l’Intérieur a deux mois pour faire appel.

Un homme, révoqué de la police nationale en raison de soupçons de radicalisation malgré ses dénégations, a obtenu sa réintégration dans la profession. Le tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a annulé, vendredi 17 juin, l'arrêté d'exclusion prise à son encontre en mai 2020.Le mis en cause, devenu gardien de la paix après six années passées dans l’armée, avait été accusé d'avoirqui s’imposent aux fonctionnaires.Selon une décision rapportée par Mediapart, le tribunal estime que le ministère de l’Intérieur a commis uneet lui ordonne dedu fonctionnaire. En plus de sa réintégration, il doit lui être versé deux ans d’arriérés de salaire. Par ailleurs, la sanction annulée devra disparaître de son dossier individuel. Le ministère de l’Intérieur a deux mois pour faire appel.