Ramadan 2023 : un iftar citoyen à la Grande Mosquée de Strasbourg

« Notre iftar citoyen, dans sa nouvelle formule, est ouvert à toutes et tous, (…) musulmans et non musulmans. C'est avant tout une invitation à la rencontre, à l’échange et au partage. Il est conçu dans la simplicité pour renouer avec l’essentiel et le fondamental : celui de la joie, de la rencontre et de la chaleur de l’hospitalité et de l’accueil »

« c’est le désir de faire société ensemble, indépendamment de la couleur de peau, de croyance, d’opinion et de condition. Chaque membre de cette grande famille

se sent reliés aux autres, non par des liens de sang mais par le partage d’une destinée, d’une histoire et de valeurs communes. La Grande Mosquée de Strasbourg, à travers son iftar citoyen, veut contribuer à donner corps à cette fraternité. C’est un appel à partager un moment de convivialité et de fraternité inconditionnel »

Samedi 15 avril, la Grande Mosquée de Strasbourg (GMS) a organisé un iftar citoyen ouvert à tous, croyants ou non-croyants. Le repas, qui a réuni un millier de personnes selon ses organisateurs, a été précédé d'un discours de bienvenue de Saïd Aalla, président de la GMS ainsi que de l’Association culturelle des Deux Rives qui gère la mosquée du quartier de la Robertsau. Un grand nombre d'élus, de représentants de l'Etat ont fait le déplacement parmi lesquels Jeanne Barseghian, maire de la ville et présidente déléguée de l’Eurométropole, Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin, Gabrielle Rosner-Bloch, vice-présidente de la Région Grand Est, et Jean-Philippe Maurin, vice-président de la Collectivité européenne d’Alsace. Etaient aussi présents des représentants de cultes ainsi que les consuls généraux du Maroc et de la Turquie à Strasbourg, Driss El Kaissi et Bekir Sarp Erzi., a déclaré Saïd Aalla.La fraternité, l'un des trois éléments de la devise nationale, rappelle-t-il,(nationale, ndlr)