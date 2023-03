Ramadan 2023 : se faire livrer son ftour pour rompre le jeûne chez soi, une tendance plus affirmée

« bonnes adresses »

Grâce à Internet, les restaurants ayant pignon sur rue ne sont en effet plus les seuls à avoir les faveurs du public. Avec la magie des réseaux sociaux, complétée par le bouche à oreille, les petits établissements sont de plus en plus nombreux à être recensés comme depour le Ramadan et au-delà, plus encore lorsqu'elles récoltent des avis positifs publics. Et ils n'hésitent plus à investir dans la livraison de repas pour gagner de nouveaux clients et faire grandir leur notoriété. Sur les sites Paris Gourmand ou Sortir à Paris , les fidèles peuvent ainsi trouver de quoi rompre le jeûne de différentes manières. Les deux sites affichent une sélection de dix adresses à Paris proposant de la nourriture halal à déguster sur place, à emporter ou disponible en livraison pour casser son jeûne. Des groupes Facebook spécialisés dans le partage de bonnes adresses sont particulièrement actifs pendant le mois du Ramadan comme FaceBouffe Halal, où les internautes sont invités à proposer des établissements halal à Paris, Lyon, Montpellier, Marseille et dans bien d'autres villes encore. Ailleurs sur les réseaux sociaux, de nombreux influenceurs food, musulmans ou non, ont eux aussi bien intégré le Ramadan dans le choix des établissements qu'ils vont mettre à l'honneur auprès de leurs abonnés.A surfer sur le Net, on comprend rapidement que le mois du Ramadan inspire du monde, les spécialistes du marketing compris. Jusqu’aux grandes enseignes de la distribution qui proposent de nombreuses promotions en ligne pour l’occasion, que l’on peut récupérer en cinq minutes ou se faire livrer à domicile. Mais avec ces solutions, les fidèles devront dépasser la flemme et faire la cuisine !Lire aussi :