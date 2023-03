Ramadan 2023 : les mots fraternels des protestants et catholiques aux musulmans

« Le quatrième pilier de l’islam représente pour votre communauté une force de rassemblement, d’affirmation de la foi et de générosité envers les plus pauvres tout à fait remarquable que nous voulons saluer aujourd’hui »

« Dans ces temps difficiles où l’islam de France cherche à organiser sa représentation comme à faire entendre son attachement aux valeurs communes de la citoyenneté républicaine, ce mois de Ramadan arrive à point nommé comme un temps de paix et de ressourcement où chacun puisera de nouvelles forces pour continuer la route »

« ce chemin d’approfondissement de nos vies spirituelles affermira notre désir de servir le Maître de l’Histoire, le Créateur de l’Univers, et qu’il nous conduira à collaborer ensemble pour aider ce monde à retrouver la paix, à développer la solidarité et à chérir la vie »

« Alors que dans quelques jours, les catholiques vont entrer dans la Semaine sainte qui les conduira à célébrer la Pâques du Seigneur le 10 avril prochain, vous entrez dans ce mois béni de Ramadan. Que par ce temps de jeûne, de prière et de don sous toutes ses formes, Dieu agrée vos efforts, qu’Il renforce votre foi et vous aide à multiplier les bonnes actions en faveur de tous nos frères et sœurs

Chers frères et sœurs, nous comptons sur vos prières, comme vous pouvez compter sur les nôtres durant ce temps de ramadan, et rappelons que nous devons ensemble, être parmi les acteurs de cette fraternité universelle voulue par Dieu lui-même. »