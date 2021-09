Ramadan 2021 : le couple Obama à la production d’un podcast valorisant les parcours de musulmans

« Tell Them, I Am »

Valoriser les parcours inspirants et divers d'activistes, artistes, acteurs, scientifiques ou encore athlètes de confession musulmane en leur donnant la parole, c'est l'objectif du podcast annoncé par Spotify en février et produit par Higher Ground Productions, porté par le couple Obama. « Le but ultime est que les gens ressentent quelque chose, qu'ils tombent amoureux des gens qu'ils écoutent sans jamais penser à qui ils sont et à quoi ils ressemblent », a déclaré la productrice et écrivaine américaine d'origine pakistanaise Misha Euceph, également animatrice de ce podcast, lors de l'événement Stream On de Spotify auquel ont assisté notamment Barack Obama, le prince Harry et Meghan Markle. Du côté de Spotify, les auditeurs seront invités à « écouter des histoires stimulantes qui reflètent le meilleur de la nature humaine ». Un tel podcast n'est pas nouveau puisqu'une première saison avait été lancée en 2019 avec des guest-stars comme l'acteur Ramy Youssef. Le premier épisode de la deuxième saison sera diffusé dès le premier jour du Ramadan, qui devrait débuter le 13 avril, et devra se poursuivre chaque jour tout au long du mois de jeûne.