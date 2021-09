Quand la télévision catalane parodie le départ de Manuel Valls de Barcelone pour la France (vidéo)

« Moi, Lolita »

« Moi, je m’appelle Manuel Valls »

« Je rentre à Paris. Ça fait longtemps que je n’ai pas été au pouvoir. Je ferai tout ce qu’ils me diront de faire. Je peux être président ou chasseurs de Gitans

Je peux fonder un parti. Peu m’importe qu’il soit de droite ou de gauche »

L’aventure catalane aura duré deux ans pour Manuel Valls et aura été marquée d’un cuisant échec que l’ex-Premier ministre veut oublier. Il a annoncé, lundi 24 mai, sa démission prochaine de son mandat de conseiller municipal à Barcelone afin de tenter de jouer un rôle politique en France en vue de l’élection présidentielle de 2022.Néanmoins, l'homme politique, accusé d'avoir fricoté avec l'extrême droite espagnole lors des élections municipales de 2019, ne laisse que peu de bons souvenirs à Barcelone. En ce sens, un clip parodique a été réalisé par l’émission satirique catalane Polònia, diffusée sur la chaîne TV3. C’est sur un air ded’Alizée qu’on voit le sosie de Manuel Valls danser et chanterdans les rues de Barcelone.Dans le même temps, indique le HuffPost, l’acteur déambule dans les endroits de Barcelone qu’il nomme comme ses préférés, sauf que les images de la ville ne correspondent pas. A la fin aussi, il finit par dire au revoir non pas devant la mairie mais devant le siège du gouvernement catalan. Une façon, pour les auteurs du clip, de dire que Manuel Valls connaissait mal Barcelone et qu’il ne manquera pas spécialement aux Catalans.(en référence à des propos anti-Roms tenus par le passé, ndlr)., chante-t-il en catalan. Des paroles mordantes.