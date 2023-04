Quand Vitaa et Diam’s affichent leur amitié à La Mecque pendant le Ramadan

« Je suis heureuse quand ma copine l'est. Après, j'ai peur pour elle des mêmes choses qui m'ont fait peur. Avec Charlotte, notre amitié n'a jamais bougé. On était deux petites "girls" qui passaient des soirées ensemble. Aujourd'hui, on est deux mamans qui se retrouvent l'après-midi. »

« Toi et moi ici ma tic »

Leur amitié dure depuis 20 ans et pas une ombre à l'horizon bien que Diam's ait quitté définitivement la scène musicale. A l'occasion de la sortie du documentaire Salam en 2022, Diam's avait parlé de la chanteuse Vitaa en ces termes :Les deux amies, qui habitent en région parisienne pour l'une, au Maroc, pour l'autre, se sont retrouvées à La Mecque, en plein mois du Ramadan, et se sont affichées jeudi 13 avril sur les réseaux sociaux. De dos, elles étaient habillées d'un jilbeb pour l'occasion, avec le commentaire suivant :, en référence au dessin animé Tic et Tac. Une photo qui a largement fait le tour du Web, signe d'une amitié bien en place pour la vie.