Pourquoi offrir son sacrifice de l’Aïd al-Adha en Syrie avec Smile Younited

La crise humanitaire en Syrie entre dans sa 10e année et, loin des caméras, des milliers de familles continuent de souffrir entre insalubrité des camps et manque de nourriture. A l’occasion de l’Aïd al-Adha, Smile Younited, une ONG dynamique en plein développement, intervient au cœur des zones sinistrées avec un mot d’ordre : la transparence !



La guerre en Syrie dure depuis maintenant neuf ans. Entre les bombardements et les sièges de villes qui ont causé des milliers de victimes et rendu les denrées de premières nécessité inaccessibles (embargo, rareté, hausse des prix), l’ampleur du drame devient de plus en plus difficile à décrire tant la réalité dépasse l’entendement.



La Syrie compte aujourd’hui parmi les pays les plus touchés par l'insécurité alimentaire. Près de trois millions de Syriens sont encore incapables de satisfaire leurs besoins alimentaires vitaux. Comme si la situation n’était pas suffisamment grave, de nombreuses contraintes et restrictions rendent difficile l’intervention des ONG traditionnelles ou étatiques.



Misant sur l’expertise de terrain de ses équipes et l’expérience de ses fondateurs bénévoles, Smile Younited a su réunir les ingrédients nécessaires afin de lancer une nouvelle dynamique humanitaire en Syrie : une aide de proximité avec une transparence continue de l’action. En bref, un don représente une action concrète et visible.





Un don pour un Aïd digne pour tous



Pour la fête de l’Aïd al-Adha, Smile Younited permet à ses donateurs d’offrir leur sacrifice en Syrie. L’objectif étant est de permettre à des milliers de familles en situation de précarité de pouvoir se nourrir et de fêter l’Aïd dignement.



Dans cette dynamique de transparence qui a marqué le développement de l’ONG, Smile Younited s’engage à fournir aux donateurs une photo nominative et personnelle du don, dans le respect le plus strict de leur confidentialité (photo envoyée sur votre adresse email personnelle, aucune diffusion publique garantie), l’objectif étant de créer une relation de confiance entre le donateur et le bénéficiaire sans aucun intermédiaire.



Les dons de moutons seront possibles jusqu’au second jour de l’Aïd, soit le 1er août au plus tard.

Pourquoi est-il utile, voire vital, d’offrir un mouton en Syrie ? Si la question de l’importance de l’aide alimentaire ne fait aucun doute au vu du contexte syrien, l’organisation d’une distribution de ce type peut poser des questions légitimes. Pourquoi le fait d’offrir de la viande aux démunis en Syrie apporte une aide cruciale pour des milliers de familles ?



Les équipes Smile Younited se sont rendues sur place et ont posé une question simple aux habitants des camps : « Quand avez-vous mangé de la viande pour la dernière fois ? » La réponse en images.



L’Aïd al-Adha étant également un moment de joie et de célébration, plusieurs fêtes seront organisées pour les enfants et notamment les orphelins. Pour cela, Smile Younited fait appel à la générosité de ses donateurs pour offrir aux enfants des cadeaux (40 € pour donner le sourire à cinq enfants en Syrie).

Dons déductibles de l’impôt sur le revenu



Les donateurs bénéficient d’une réduction fiscale à hauteur de 66 % du montant des dons annuels, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Un don de 100 € ne coûte en final que 33 € au donateur.



