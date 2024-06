Points de vue Pour notre pays, la France, surmontons ce qui nous sépare et restons unis ! Rédigé par Faten Louati-Khalfet | Mercredi 26 Juin 2024 à 17:00





Chacun porte en lui les traces de la terre qui l’a vu naître et grandir. Cette terre natale, la nôtre, nous a marqués au plus profond de notre être. Une empreinte indélébile qui fait de nous qui nous sommes, tout autant que d’autres, composantes de notre identité. Si, pour nombre d’entre nous, les parents sont venus d’autres pays pour une raison qui fut d’abord d’ordre économique, il semble que le destin des enfants nés en France était bel et bien de devenir de véritables Français. Nos origines, quelles qu’elles soient, nos différentes cultures, les différentes composantes de notre identité sont à l’évidence une richesse pour notre pays, pour qui sait poser un regard optimiste sur toutes ces particularités.



Notre pays souffre de plus en plus d’importantes divisions. Chacun veut servir son intérêt propre, quand la solution réside, à l’évidence, dans le fait de servir l’intérêt commun.



N’est-il pas temps de nous rassembler, de nous unir, de dépasser nos « petites » différences, pour nous retrouver sur ce qui fait l’âme de l’humain ?



N’est-il pas temps de construire tous ensemble, de bâtir, de rebâtir à nouveau notre pays ? Avec tous ceux qui portent de belles valeurs humaines telles que la fraternité, la solidarité, le souci des plus faibles, une volonté de faire pays ensemble, une volonté d’être, de vivre et de construire ensemble.

Porter ensemble un projet de renouveau qui commence par nous-mêmes



Dépassons nos blessures d’hier, surmontons tout ce qui nous sépare. Apprenons ensemble à construire le destin de notre pays, des générations à venir, au lieu de nous concentrer uniquement sur nos intérêts personnels et individualistes.



Ne cédons pas au piège de la division qui est assurément synonyme d’affaiblissement.



À un moment où l’on se trouve certainement à la croisée des chemins, entraidons-nous, privilégions l’intérêt commun, au-delà de nos appartenances strictement communautaires.



Dieu a honoré tout fils d’Adam ; efforçons-nous de chercher davantage encore tout ce qui peut nous permettre une vision commune, saine et humaine. Rassemblons, unissons, construisons ensemble, dans la durée, un lendemain plus fraternel, au service de notre pays.



