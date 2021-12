Sur le vif Pierre Rabhi, l'icône de l'agroécologie en France, est mort Rédigé par Lina Farelli | Samedi 4 Décembre 2021 à 20:50









Cette figure de l’agroécologie en France est le fondateur en 2007 du mouvement Colibris qui « œuvre à l’émergence d’une société écologique et solidaire, radicalement différente, en favorisant le passage à l’action individuelle et collective » .



Le paysan, arrivé en France en 1959 depuis son Algerie natale, a connu une notoriété tardive mais importante ces dernières années. Alors que les questions d'écologie n'ont cessé de prendre de l'ampleur, le philosophe est devenu un auteur à succès avec plusieurs livres à son actif dont Vers la sobriété heureuse, paru en 2010 et vendu à plus de 460 000 exemplaires.



En 2017, il s'est vu remettre les insignes de Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur, en reconnaissance d'un engagement pour la planète qu'il a cultivé toute sa vie.



A lire l'interview de Pierre Rabhi sur le magazine Salamnews qui lui a consacré une Une en 2017 : « Il y a un luxe extraordinaire dans la simplicité »