Penser la radicalisation djihadiste pour mieux la comprendre, avec Elyamine Settoul

Elyamine Settoul a divisé son livre en six chapitres qui éclairent « chacun une dimension théorique ou pratique de la thématique de la radicalisation djihadiste » . Le premier présente les théories explicatives forgées ces dernières années et restitue les principales controverses académiques autour de ce concept. Le second replace le phénomène dans son contexte géopolitique et présente plusieurs courants religieux (salafisme, wahhabisme) et leurs liens avec le jihadisme. Le troisième décrit la diversité des motivations, des trajectoires sociales et du recrutement des dizaines de milliers de personnes d’une centaine de pays différents qui ont rejoint les rangs de Daesh.



Le quatrième chapitre aborde les différentes analyses théoriques expliquant l’engagement jihadiste. Cinq types de motivations sont abordés : la dévotion, l’émotion, la politisation, la manipulation et la pulsion, de manière à mettre en lumière toute la complexité du phénomène. Le cinquième chapitre traite des relations entre les djihadistes et l’armée. D’abord parce que les porteurs d’uniformes ont toujours été ciblés par les jihadistes, en tant que bras armé de puissances dominatrices « impies » . Et ensuite parce que « les analyses sociologiques relatives à l’engagement militaire fournissent des outils conceptuels pour saisir l’univers mental et les attentes spécifiques de certains pans de la jeunesse attirés par l’idéologie djihadiste » . L’auteur fait ainsi apparaitre que l’armée et les djihadistes ont la même fascination pour les activités valorisant la virilité, la force et la cohésion.