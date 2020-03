Paris : un homme griÃ¨vement blessÃ© aprÃ¨s des tirs dans une mosquÃ©e

Des tirs ont eu lieu, dans la soirée du dimanche 8 mars, dans la cour intérieure de la mosquée dite de Stalingrad, rue de Tanger, dans le 19e arrondissement de Paris. Une personne présente sur les lieux, touchée par plusieurs balles, a été grièvement blessée.



Le tireur, qui a pris la fuite, est activement recherché. Selon les premiers éléments de l'enquête, la piste d'un règlement de compte est privilégiée.*



« J'apporte mon soutien aux fidèles de la Mosquée dans cette épreuve. Le président et la commissaire me confirment sur place la piste d'un règlement de compte ciblé sur le blessé » , a indiqué le maire du 19e arrondissement, François Dagnaud sur Twitter, ajoutant que le deuxième district de police judiciaire a été saisie de l'enquête.



*Selon nos sources, une dispute entre deux fidèles qui a dégénéré serait à l'origine du grave incident. La mosquée n'était, de ce fait, pas visée.



Plus d'informations à venir.