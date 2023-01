Pakistan : les lois anti-blasphème étendues malgré leur utilisation frauduleuse

« Cette nouvelle législation est très inquiétante »

« Les lois pakistanaises ont permis et encouragé les discriminations et les persécutions depuis des dizaines d’années. Et ce, au nom de la religion. »

L'Assemblée nationale du Pakistan a voté le 17 janvier un amendement renforçant la législation déjà très stricte pénalisant le blasphème. La justice pakistanaise peut déjà condamner à mort toute personne poursuivie pour offense à l’islam ou au Prophète Muhammad. Il lui sera aussi bientôt possible de punir quiconque sera accusé d’avoir insulté une personne en lien avec le Messager de l’islam, à savoir ses femmes, ses compagnons et ses proches. La peine pourra aller jusqu'à 10 ans de prison et 1 million de roupies d’amende (3 700 euros), rapporte le New York Times. En outre, les personnes accusées de blasphème ne pourront plus bénéficier d'une libération sous caution en attendant leur procès.Cette évolution législative, qui attend d'être approuvée par le Sénat avant sa promulgation, n’est pas sans inquiéter les défenseurs des droits humains, alors que les lois anti-blasphème sont fréquemment utilisées pour régler des comptes personnels ou persécuter des minorités religieuses. Dans une société pakistanaise devenue plus conservatrice ces dernières années, il n'est d'ailleurs pas rare de voir les personnes accusées de blasphème être les cibles d’une foule en colère qui les torture ou les tue avant même que l’affaire soit jugée légalement, comme ce fut tristement le cas avec la mort d'un ressortissant sri-lankais fin 2021. , indique Saroop Ijaz, responsable de Human Rights Watch en Asie.