Othman : « Ma femme est dégoûtée par les relations sexuelles et je ne veux pas tomber dans l’illicite »

Je me suis marié récemment. Un mariage arrangé pour faire plaisir à la famille. Mais on ne se connaissait pas auparavant. Cela fait quelques mois que je suis marié. La fille est dégoûtée par les relations sexuelles si bien qu’on n’a aucun rapport et me dit qu’elle peut très bien vivre comme cela.



Moi, cela me dérange car je ressens du désir pour elle. Je ne veux pas la forcer à quoi que ce soit mais je me demande par moment si je ne devrais pas mettre un terme à ma relation car d’un, il n’y pas d’amour et je comprends car les sentiments doivent venir petit à petit mais, même quand les sentiments seront là selon elle, elle ne se donnera toujours pas à moi car les relations la dégoûtent.



Comment dois-je réagir ? Quelles sont les possibilités qui s’offrent à moi et que dit l’islam ? Je ne voudrais surtout pas tomber dans l’illicite.

Lalla Chams En Nour, psychanalyste



« Un mariage arrangé pour faire plaisir à la famille » , dites-vous. Il y a là de quoi réfléchir. Il vous suffit de parcourir les témoignages des internautes qui écrivent à « pour faire plaisir à la famille » .



Un mariage, c’est une tentative d’harmonie, d’équilibre, de concessions sans se renier, d’écoute de l’autre, de respect mutuel. Et comme vous l’écrivez, cela se fait petit à petit. Nous musulmans nous avons l’exemple de Muhammad (PSL) et de Khadija. Une vingtaine d’années de vie commune. Compréhension, respect mutuel, solidarité, amour désintéressé. C’est aussi grâce à la réussite de ce couple que l’islam est né.



Je ne suis pas étonnée que votre épouse (que vous appelez « la fille » ) soit « dégoûtée » par les relations sexuelles. C’est à vous à lui apprendre à en avoir envie. Par votre attention, votre respect et apparemment votre patience. Mais c’est une belle conquête pour un homme de voir enfin sa femme s’épanouir, grâce à la confiance mutuelle. C’est cela l’amour, c’est pouvoir s’abandonner à l’autre en toute confiance.



