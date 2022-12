Omra : un périple de 50 jours à moto pour atteindre La Mecque

« Nous sommes venus d’Algérie. Cela fait maintenant 50 jours que nous avons entamé le voyage »

Deux jeunes algériens désirant effectuer le petit pèlerinage (omra) ont effectué un voyage jusqu’à La Mecque en utilisant une (grosse) moto, relate TSA . Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on les découvre sur une route saoudienne, entre Médine et La Mecque. Ils sont interrogés par un automobiliste qui maintient sa voiture à leur hauteur., expliquent-ils. Les deux voyageurs portent la tenue de l’ihram, composée d’un seul tissu et obligatoire pour les pèlerins à l'approche de la ville sainte.Les deux motards, qui ont quitté l'Algérie en octobre, sont visiblement fiers de leur périple et racontent qu’ils sont passés par six pays avant d’arriver en Arabie saoudite : la Tunisie, la Libye, la Turquie, le Liban, la Syrie et la Jordanie avant d’entre dans le royaume saoudien. Leur puissante moto est chargée de vivres, de sacs de couchage et de réserve d’essence. Les casques sont présents mais pas installés sur la tête des deux motards... qui profitent du vent pour résister à la chaleur. Avec l'immanquable drapeau algérien à l’arrière de la moto. Un voyage original dont les deux pèlerins se souviendront longtemps.Lire aussi :