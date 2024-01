NÃ®mes : le gÃ©rant d'une Ã©picerie condamnÃ© pour discrimination envers les femmes voilÃ©es

« Par ce verdict, la justice vient rappeler à tous que la haine et la discrimination n’ont pas leur place dans notre société »

Le gérant d’une supérette à Nîmes (Gard) ayant placardé en octobre 2020 une affiche interdisant l’accès aux femmes musulmanes portant le voile après un attentat à la basilique Notre-Dame de Nice a été condamné, jeudi 11 janvier, par le tribunal correctionnel de Nîmes, pour discrimination et refus de vente à trois mois de prison avec sursis et cinq années d’inéligibilité.L'homme, qui avait été convoqué à son procès qui s'est tenu à huis clos en décembre 2023, a aussi été condamné à verser un euro symbolique de dommages et intérêts aux parties civiles, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) et le Conseil français du culte musulman (CFCM)., a indiqué dans un communiqué l'instance, qui s'est félicité dans un communiqué de cette condamnation.Lire aussi :