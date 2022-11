Pays basque : une restauratrice condamnée pour discrimination après avoir refusé l’entrée à une femme voilée

« en vue de l’apprentissage des valeurs de la République ».

La restauratrice de Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui avait refusé l'accès de son établissement à une femme portant le voile en mai dernier a été condamnée, mardi 29 novembre, à 600 euros d’amende par le tribunal de Bayonne. La sexagénaire, qui a été reconnue coupable de discrimination fondée sur la religion, devra aussi verser 1 300 euros au titre du préjudice moral subi par la cliente et son fils, et effectuer un stage de citoyennetéLa cliente était venue avec son fils le jour de la Fête des mères mais elle a été refoulée par la restauratrice qui déclarait ne pas vouloir d’une femme. Des propos jugéspar le tribunal. L’histoire avait fait grand bruit après que le fils a posté une vidéo sur les réseaux sociaux de ce moment vécu comme une humiliation par les concernés., avait témoigné la cliente refoulée lors du procès mi-novembre. , avait appuyé son fils à la barre.L’avocat de la restauratrice avait plaidé la relaxe pour sa cliente, arguant d'une, à savoir que la cliente retire son voile, et non pas d'unqui aurait été opposé par la restauratrice. Or si tant est que la défense tienne, rien n’oblige une personne a retiré son signe religieux à l’entrée d’un restaurant en France. Par ailleurs, au moment où avait éclaté l'affaire, la restauratrice avait assumé son refus auprès de la presse en déclarant qu'elle n'accepteLire aussi :