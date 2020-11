Nice condamnée à signer l'ouverture de la mosquée En-Nour, le refus net de la mairie

« Tant que je serai maire de Nice, cet équipement n’ouvrira pas »

« Depuis huit ans, nous avons alerté les gouvernements successifs sur le manque de transparence des fonds de cette salle de culte, et sur le fait que ce lieu revenait à un propriétaire saoudien »

« Bien que le procureur de l’époque avait relevé des questionnements sur la réalisation des travaux et que le gouvernement avait déclaré ne plus vouloir d’influence des Etats étrangers dans la gestion des lieux de culte à Nice, ce lieu est resté ouvert. Seul l’Etat est responsable et comptable de cette ouverture. La ville de Nice refusera donc toujours de signer un acte d’ouverture de cette salle »

« Nous demandons seulement l’application des décisions de justice qui sont toutes défavorables au maire de Nice »

Le bras de fer entre le maire de Nice à la mosquée ne date pas d'hier. En 2012, alors que l'association en charge de la mosquée avait obtenu l'autorisation d'entamer les travaux de construction, Christian Estrosi s'était farouchement opposé au projet de construction au prétexte que les locaux de la mosquée sont la propriété du ministre saoudien des Affaires islamiques, Saleh ben Abdel Aziz Al-Cheikh., clamait-il déjà à l'époque.Quatre ans plus tard, le Conseil d'Etat avait pourtant confirmé la décision du tribunal administratif de Nice condamnant la ville à signer un arrêté d'ouverture en faveur du lieu de culte. Un ordre auquel Christian Estrosi ne se plia pas, obligeant le préfet d'alors, Adolphe Colrat, à signer une autorisation d'ouverture provisoire à sa place. En 2018, le tribunal administratif de Marseille enjoint la ville de Nice une fois de plus à autoriser l'ouverture de la mosquée. Une décision que son maire a contesté devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a donc rejeté sa requête le 2 novembre dernier., explique aujourd'hui la ville.insiste la mairie., fait savoir l'avocat, qui promet une riposte judiciaire si la mairie n'obtempère pas.