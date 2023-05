Musulman et amoureux de l'autodérision, DJ Halouf déprogrammé de la foire au cochon à Orange

« Java du cochon »

« Charcuterie musicale »

« et pas uniquement de culture musulmane »

« à un blind test sur un univers un peu plus cochonnaille et pas quelque chose d’orienté. Ce n’est pas vraiment ce qu’on m’avait présenté. Ça m’a semblé un peu polémique, alors on a annulé »

« que des problèmes à avoir dans ce contexte-là. Et en plus, il y avait des questions qui étaient très orientées politiquement par La Provence comme "Est-ce que ça ne vous dérange pas d'aller dans une ville d'extrême droite ?" Moi ça m'a paru beaucoup trop compliqué. Cela devait être du blind test, des choses simples, pas des choses qui devaient être polémiques. Quand j'ai vu que ça allait prendre une tournure polémique d'une manière ou d'une autre, j'ai dit : ce n'est pas la peine de s'embêter. On fait quelque chose de beaucoup plus tranquille et on passe à autre chose »

En découvrant que DJ Halouf était musulman, Yann Bompard a visiblement fait une attaque. Programmé pour participer à la, un évènement organisé par la mairie d’Orange, dans le Vaucluse, les 3 et 4 juin prochain, l’artiste devait animer un blind test intitulé laet consistant à reconnaître les titres des chansons en écoutant seulement les premières notes. Le tout dans l’autodérision puisque DJ Halouf, de son vrai prénom Omar, est arabe, musulman –comme il le déclarait en 2015 – et qu’il ne mange donc pas de cochon.Oui, mais voilà… dans un portrait de l’artiste tourangeau publié par La Provence début mai, l’édile, adhérent au micro parti d’extrême droite La Ligue du Sud, apprend l’identité de DJ Halouf. Sans attendre, il a pris la décision ferme et définitive d'annuler l'animation. Le maire a expliqué le plus sérieusement du monde qu’il s’attendaitEt d’expliquer à France Bleu qu’il ne voyait