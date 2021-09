Psycho Mounia : « J’ai peur de la pénétration, je ne m'autorise pas à prendre du plaisir » Rédigé par Sabah Babelmin | Samedi 19 Juin 2021 à 08:00









Lors des préliminaires, je tremblais et j'étais en hyperventilation, j'ai ressenti comme un stress bizarre, comme si je ne supportais pas la sensation qui était intense. Je ne m'autorisais pas à prendre du plaisir... Et lors de la pénétration, j'étais crispée et lorsqu'il essayait de le faire j'ai ressenti une douleur tellement immense que je l'ai supplié d'arrêter. Depuis ce jour, nous n'arrivons plus à aller plus loin. Je suis sans cesse crispée et j'ai toujours cette forte douleur lorsqu'on réessaie. Il a même tenté de mettre son doigt et ça m'a fait très mal.



Je tiens à porter à votre connaissance que j'ai toujours été très pudique, je n'ai jamais parlé de relations conjugales avec ma mère ou mes sœurs.



Sabah Babelmin, psychanalyste



D’après ce que vous écrivez, il me semble que c’est un blocage psychologique mais il serait important d’aller voir un gynécologue aussi pour vérifier s’il n’ya pas de problème à ce niveau. Les causes de la dyspareunie peuvent être très diverses : endométriose, cystite ou autre.



La sexualité reste un tabou dans les sociétés maghrébines, et beaucoup de femmes vont encore tête baissée vers le mariage sans avoir la moindre préparation ou information sur le sujet. Vous dites que vous n’en parlez pas avec votre mère et vos sœurs mais peut-être que vous devriez aborder le sujet avec vos copines, ou regarder des vidéos. A l’heure d’Internet, il y a beaucoup d’articles et de vidéos sur le sujet qui pourraient vous aider !



Quelques questions : Est-ce que vous connaissez bien votre mari ? Il est venu d’Algérie, dites-vous, et vous avez eu votre premier rapport, est-ce que cela signifie que c’est votre première rencontre ?



Vous dites que vous êtes très pudique, que vous n’avez jamais parlé de sexualité avec votre mère ou vos sœurs, mais que vous ressentez quand même du plaisir : « Comme si je ne supportais pas la sensation intense. Je ne m'autorisais pas à prendre du plaisir. » Vous vous interdisez la sensation du plaisir, pourquoi cela ? Aimez-vous cet homme ? L’avez-vous choisi ? Ou est-ce juste la pression familiale qui vous pousse dans ses bras ?



Vous le décrivez comme un homme doux et attentionné, et cela est très important pour vous débloquer ! Mais apparemment, il n’en est rien. Ce qui se passe dans votre corps (hyperventilation, grand stress, crispation) dénote une grande appréhension et il est sûr que, si vous êtes tendue, la pénétration peut être très douloureuse.



Que signifie cette peur ? Votre corps vous envoie un message très clair en tout cas ! Avez-vous subi un abus ? Ou peut-être quelqu’un vous a-t-il raconté des récits violents autour de la pénétration ? Si ce que je vous écris ne résonne pas du tout en vous, alors il me semble qu’il faudrait chercher du côté physiologique.



