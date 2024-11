Sur le vif Menaces de mort contre l'ex-proviseur du lycée Ravel : une décision judiciaire qui choque la communauté éducative Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 20 Novembre 2024 à 15:25





Port du voile au lycée, menaces de mort envers le proviseur... le point sur l'affaire Le parquet de Paris a fait appel, mercredi 20 novembre, de la condamnation de l'homme jugé pour avoir menacé de mort le proviseur du lycée Maurice-Ravel. L'homme, âgé de 27 ans, avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, lundi 18 novembre, à suivre un stage de citoyenneté ainsi qu'à 60 jours-amende, de 10 euros chacun, soit 600 €, pour avoir appelé àl’ancien proviseur du lycée Maurice Ravel, à Paris.Ce dernier, qui n'exerce plus en tant que proviseur dans cet établissement, avait fait l'objet de menaces de mort en ligne après avoir demandé à une élève de retirer son voile dans l'enceinte de l'établissement en février dernier.Le tribunal a également condamné l'auteur des menaces de mort à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à la victime, mais la peine prononcée a indigné une grande partie de la communauté éducative pour qui la gravité des faits a été insuffisamment prise en compte, au regard de l'affaire Samuel Paty. Notons que le parquet avait requis de la prison contre le prévenu lors du procès qui s'est tenu en octobre. L'auteur des menaces avait alors demandé pardon à cette occasion, déclarant avoirC'esta réagi dans un communiqué l'avocat du proviseur, Me Francis Lec.La ministre de l’Éducation nationale, Anne Genetet, s'est aussi indignée de la décision judiciaire. Souhaitant une sanction plus ferme, le Syndicat national des personnels de direction de l’Education nationale (SNPDEN), qui s'était constitué partie civile dans l'affaire, a annoncé qu'il fait aussi appel de ce jugement.Lire aussi :







