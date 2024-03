Menaces contre les écoles : la Grande Mosquée de Paris en soutien à la communauté éducative

La Grande Mosquée de Paris a exprimé, jeudi 28 mars, sa « profonde inquiétude » après la récente série de menaces d'attentats visant une centaine d'établissements scolaires via les espaces numériques de travail (ENT) ainsi que le proviseur du lycée Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement de Paris. Ce dernier, qui a reçu des menaces de mort après une altercation avec une élève à qui il avait demandé d'enlever son voile, a annoncé plus tôt dans la semaine qu'il quittait ses fonctions « pour des raisons de sécurité » .



Son recteur, Chems-Eddine Hafiz, a affirmé « l'engagement sans faille des musulmans de France, qui soutiennent fermement, comme tous les citoyens, l'école de la République et ses missions essentielles » .



« Dans la culture musulmane, l'éducation revêt une importance capitale et les enseignants occupent une place éminente, honorée juste après celle des prophètes. C'est dans cet esprit que nous exhortons les musulmans de France à entourer la communauté éducative de leur soutien et de leur bienveillance, puisant dans notre culture pour magnifier ces figures essentielles, en ce mois béni de Ramadan » , a-t-il plaidé, avant d'appeler la justice à « faire toute la lumière sur les auteurs de ces actes odieux » .



« En ces moments difficiles, nos pensées et nos prières accompagnent les élèves, leurs parents, les enseignants et l'ensemble du personnel éducatif affectés par ces événements » , a conclu le recteur.



La ministre de l’Education nationale, Nicole Belloubet, a annoncé, vendredi 29 mars, sa volonté de déployer « une force mobile scolaire » , une unité composée d'inspecteurs, de chefs d’établissement, de CPE et de psychologues « qui pourra être projetée dans les établissements qui connaissent des difficultés » afin de rassurer les enseignants et les équipes éducatives au sein des collèges et lycées.