Maroc : le musée sur la vie du Prophète et de la civilisation islamique ouvre ses portes Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 18 Novembre 2022 à 12:30









Après Médine, le Maroc inaugure un musée consacré à la vie du Prophète et à l'islam Enfin ! Prévu en juillet puis en septembre, le premier musée, hors de l’Arabie Saoudite, consacré à la vie du Prophète Muhammad est désormais ouvert à Rabat, actuellement capitale culturelle du monde islamique pour 2022. Le musée comme l’exposition internationale itinérante portant sur le Messager de l'islam et la civilisation islamique ont été inaugurés par le prince héritier, Moulay El Hassan, jeudi 17 novembre, dans l’enceinte du siège de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO). Ces initiatives ont bénéficié de l’appui de la Ligue islamique mondiale (LIM) et de la Rabita Mohammadia des Oulémas du Maroc.Après avoir coupé le ruban symbolique, le prince héritier s’est rendu à la salle de laoù Salim Mohamed Al-Malik, le directeur général de l’ISESCO, a prononcé un discours de bienvenue en soulignant, selon l'Agence marocaine de presse (MAP), que l’organisation de cet événement témoigne des liens séculaires solides entre les royaumes frères du Maroc et de l’Arabie Saoudite. Comme annoncé précédemment , le musée utilise les nouvelles technologies pour permettre aux visiteurs de. Le prince héritier s’est notamment rendu dans une salle de réalité virtuelle où il a assisté à la projection de la chambre du Prophète avec tous les détails et caractéristiques de l’époque.Lire aussi :