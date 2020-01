Mantes-la-Jolie : une Ã©cole musulmane endeuillÃ©e par la mort d'un responsable et d'un Ã©lÃ¨ve dans un accident

Sur le vif Mantes-la-Jolie : une école musulmane endeuillée par la mort d'un responsable et d'un élève dans un accident Rédigé par Lina Farelli | Mardi 21 Janvier 2020 à 08:00









Selon L’école musulmane Eva de Vitray est endeuillée. Quatre ans après deux accidents qui avaient tué deux élèves, cet établissement privé de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, qui a ouvert ses portes en 2012 pour des classes de primaire, a perdu un responsable de niveau et un élève âgé de six ans dans un grave accident de la circulation qui s'est produit lundi 20 janvier, a informé le groupe scolaire.Deux autres élèves, âgés de 10 et 13 ans, ont été sérieusement blessés. Les trois enfants sont tous membres d'une même fratrie., a informé l'école, qui a déclaré êtrepar l'accident de la route.Une cellule d’écoute de l’académie est intervenue auprès des enfants et de l’équipe pédagogique, précise-t-on.Selon Le Parisien, le verglas serait à l'origine de l'accident. La conductrice d'une autre voiture arrivant d'en face a aussi été tuée sur le coup.