Psycho Majda : « Ma belle-mère est envahissante, j’ai peur d’exploser et de ne plus pouvoir me retenir » Rédigé par Sabah Babelmin | Mardi 25 Août 2020 à 09:00





Je me suis mariée il y a trois ans, tout allait bien entre moi et ma belle famille avant le mariage. Nous nous somme fiancés et, pour faire plaisir à ma belle-mère qui a grandi en France, nous avons fait un repas, une petite fête chez ma mère. Mais, pour notre mariage, mon mari et moi voulions faire simple, ce qui n’a pas plus à la belle-mère qui a voulu imposer une fête. Elle voulait nous imposer ce qu’elle veut, elle et sa fille, en créant beaucoup de problèmes. Mais nous l’avons fait comme nous le voulions avec seulement la mairie du coup et nous sommes partis en voyage le jour même.



Ma belle-mère a une relation fusionnelle avec son fils. C’une une femme envahissante, elle appelle son fils sans arrêt à n’importe quelle heure, même lorsqu’on est en voyage. Elle m’envoie des textos sur mon portable et appelle son fils « Mon amour », « Ma vie tu me manques », « Je t’aime mon fils » sans arrêt et devant moi. Je sens beaucoup de jalousie chez ma belle-sœur et ma belle-mère.



Un an après, mon mari et moi nous sommes séparés pour des problèmes de couple. Nous nous sommes remis ensemble. Elle est assez envahissante ; il faut tout lui dire, elle appelle le weekend son fils et lui propose de venir avec sa sœur boire un café alors qu’elle sait que cela me gêne. Elle m’a crée beaucoup de problèmes. Du coup, j’ai décidé d’y aller une fois par mois et d’y rester une heure.



Elle m’envoie toujours des piques, mais devant son fils, elle se fait toujours passer pour la femme gentille alors que c’est une grosse manipulatrice et je pèse mes mots.



Mon mari a découvert le vrai visage de sa mère et de sa sœur. Il leur a parlé mais elles restent sa famille. Je le comprends mais avec tout ce qu’ils ont fait, et j’ai passé beaucoup d’étapes, ça me ronge.



Lorsque j’entends leurs noms, ça m’angoisse, quand je pense à eux, j’ai une boule au ventre. Mon mari m’a dit que si je ne veux plus aller les voir, il ne me l’interdit pas mais je préfère y aller pour que mon mari voit les efforts que je fais.



Le problème que je rencontre aujourd’hui, c’est que je les déteste tellement que je fais toujours des piques à mon mari sur eux et ça le blesse. Je vis dans la peur par rapport à cette belle-mère, je crains pour mon avenir si jamais j’ai des enfants. J’ai tellement de colère accumulée que j’ai peur d’exploser et de ne plus pouvoir me retenir.

Sabah Babelmin, psychanalyste Chère Majda,



Ce que vous évoquez là est tellement courant et peut en effet être tellement destructeur pour le couple !



Les mamans maghrébines peuvent être très envahissantes et intrusives au nom de l’amour. Cependant, cela ne peut être atténué ou arrêté que si le fils, votre mari, adulte et mari, pose les limites à sa maman et vous donne une place de femme auprès d’elle, sinon elle continuera à vous pourrir la vie. Même si vous avez des enfants, elle voudra peut-être les éduquer à votre place.



J’ai l’impression aussi que avez eu vous-même une maman assez possessive pour que vous soyez sensible à ce point à tous les faits et gestes de cette belle-mère.



Si elle fait des déclarations d’amour à son fils, c’est déplacé, j’en conviens, mais elle ne va pas l’épouser, c’est votre mari et c’est avec vous qu’il couche tous les soirs et qu’il a une sexualité ! Soyez femme, prenez soin de vous, soyez belle et séduisante, ouvrez aussi votre cœur, et tout cela ne vous fera plus réagir comme aujourd’hui.



Si cet homme vous a épousé, il me semble, c’est justement pour fuir cette atmosphère incestueuse où sa mère et sa sœur veulent l’emprisonner, mais prenez un peu de hauteur et montrez leur que vous êtes adulte et mûre et non pas une petite fille jalouse.



Peut-être aviez-vous souffert déjà de la jalousie dans votre famille, avec votre fratrie et la situation que vous vivez ne vient que raviver cette blessure. Qu’en pensez-vous ?



Vous avez évoqué une séparation après un an de mariage, mais vous ne dites pas pourquoi ? Parfois, il arrive qu’un homme envahi ainsi par sa mère devienne impuissant et incapable d’avoir une sexualité épanouie avec sa femme. Était-ce le cas ?



SI vous aimez votre mari et qu’il vous aime, ce qui est le cas selon mes impressions, armez-vous de patience face à cette dame. C’est aussi probablement le manque d’homme dans sa vie qui la fait réagir comme cela. Bon courage.

La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com