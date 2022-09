Psycho Maissa : « Mon mari me rabaisse tout le temps » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 24 Septembre 2022 à 08:00





Je souffre énormément car non seulement, mon époux regarde d’autres femmes devant moi (de belles femmes aux belles formes) mais, en plus, il me critique sur tout. Il me rabaisse tout le temps et ne regrette jamais rien. Il ne s’est jamais excusé depuis que nous nous connaissons, en cinq ans. Il me dit qu'il ne regrette rien, remet tout sur moi.



En fait, je ne comprends pas ce qu'il aime chez moi. Je n’en peux plus. La torture, ce n’est pas qu’il regarde ces femmes avec insistance, c’est qu’il cherche à ce que ces femmes le regardent aussi.



Pouvez m'éclairer sur ce comportement ? Car j’en souffre énormément. Je ne comprends pas, ça me rend triste, sachant que nous avons deux enfants. Merci pour votre réponse.

Lalla Chems En Nour, psychanalyste Je comprends votre souffrance. Se faire dénigrer sans cesse par le père de ses enfants (et je n’espère pas devant eux !), c’est vraiment une attitude inacceptable. Même s’il avait des choses à vous reprocher, ce n’est pas la manière idéale pour vous aider à vous améliorer. Je me demande même pourquoi vous avez pu supporter cette attitude pendant cinq ans.



Si ces critiques méchantes ont tant d’impact sur vous, c’est aussi sans doute parce qu’il vient appuyer sur une zone sensible chez vous. Un manque de confiance en vous ? Sinon vous l’auriez arrêté dès la première fois.



Alors, profite-t-il d’une faiblesse chez vous ? Peut-être est-ce pour se rassurer sur lui-même, d’où ce besoin d’être regardé, de se faire remarquer par les femmes qui lui plaisent. Il ne vous respecte pas, c’est une chose, mais vous respectez vous vous-même, en acceptant d’en faire le père de vos enfants ?



Dans son attitude, je vois de la grossièreté, des complexes d’infériorité, un manque d’éthique et de respect envers sa compagne et mère de ses enfants. Le modèle de mari et de père semble franchement défaillant. Mais réfléchissez à votre propre attitude. Lui ne se remet pas en cause, mais voyez ce que vous pourriez changer chez vous : comment pourriez-vous lui parler pour lui imposer le respect ? Ce n’est pas dans la plainte, ni dans la colère, mais dans une conversation franche et posée que vous pourriez lui montrer combien il est blessant.





La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com