Lyon : la vengeance d'un mari jaloux trompé derrière la tentative d'assassinat d’un prêtre orthodoxe

« un mari jaloux »

Parisien

« très porté sur la chose sexuelle »

« très entreprenant avec les femmes »

Une semaine après les faits, l’enquête a fait un grand bond en avant. Un suspect, un Géorgien âgé de 40 ans, a été appréhendé vendredi 6 novembre et il a reconnu les faits lors de sa garde à vue, apprend-t-on samedi 7 novembre. Il s'avère être le mari d'une femme qui entretenait une liaison avec la victime, selon le procureur de la République de Lyon, Nicolas Jacquet. Le Géorgien a avoué avoir voulu se venger de son rival après avoir eu connaissance de l’adultère, rapporte Le Parisien. Nikolaos Kakavelakis, qui est sorti du coma mardi 3 novembre, a été auditionné à l'hôpital et a spontanément évoqué auprès des policiers la thèse d'un acte commis parde l'une de ses conquêtes. L’homme est décrit par une source proche de l’enquête aucomme un hommeetLe prêtre, marié et père de deux enfants, avait officié pendant une quinzaine d’années dans l’Eglise de l'Annonciation de la mère de Dieu. L'homme, qui habite jusque-là dans l'appartement qu'il occupe au-dessus du lieu de culte, n’y officie plus depuis un mois.Lire aussi :