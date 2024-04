Loi de 2004 : Alain Policar écarté du Conseil des sages de la laïcité pour ses propos sur le voile

« apparaît, à tort ou à raison, comme discriminatoire à l’égard des musulmans »

Le sociologue Alain Policar a été démis de ses fonctions au Conseil des sages de la laïcité, en raison de récentes positions sur le port du voile à l’école. La loi de 2004 sur les signes religieux à l’école, avait-il notamment déclaré sur RFI début avril, vingt ans après la mise en place de l’interdiction en France. , avait ajouté le sociologue.La décision a été prise par Nicole Belloubet à la demande du président du Conseil des sages de la laïcité, Dominique Schnapper, en désaccord total avec les propos du sociologue. Pour la ministre de l’Education nationale, ses mots tendent àet ne sontavec la qualité de membre du CSL qu’Alain Policar avait rejoint en 2022, non sans remous , a indiqué l’entourage de la ministre à l’AFP., a réagi l’intéressé auprès de l’AFP. Et de préciser à Mediapart La décision est vivement critiquée dans le milieu universitaire. Pour la chercheuse associée a Sciences Po Cécile Alduy,, a déploré le sociologue Eric Fassin.Lire aussi :