Les propos racistes du président tunisien choquent, l'Union africaine réagit

La présence de ressortissants originaires d'Afrique subsaharienne en Tunisie pose visiblement problème à Kaïs Saïed. Alors que le dirigeant tunisien est critiqué pour son virage autoritaire, le voici désormais affublé du titre de raciste depuis ses propos chocs tenus mardi 21 février lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale.Selon lui,débarquent en Tunisie et fomentent. A cet effet, il a réclamépour faire cesser l'immigration subsaharienne qu'il perçoit comme uneApplaudis par des figures de l'extrême droite en Europe comme Eric Zemmour, ces propos ont suscité l'indignation en Tunisie et en Afrique. Des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de la capitale Tunis, samedi 25 février, pour dénoncer les propos racistes et fascistes du président à qui ils réclament des excuses.L'Union africaine a aussi condamné, vendredi 24 février,. Elle a appelé ses États membres àLe président tunisien a refuté le jour même les accusations de racisme à son encontre, appelant son administration. Cependant, il n'a émis aucun regret pour ses propos, affirmant que