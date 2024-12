Les musulmans et les bouddhistes : vers un nouveau sangha, de Sylvie Bourgouin

Présentation de l'éditeur

Comment deux prophéties, celle de Muhammad en Arabie Saoudite qui donne naissance à l’islam au VIIe siècle et celle de Bouddha en Inde au Ve ou VIe siècle avant Jésus-Christ, peuvent-elles se rapprocher par leur ascèse commune ?



Dans des cas extrêmes de défaillance, de cataclysme, de tremblements de terre, de tragédies au Hajj ou d’exil et d’invasion de la Chine au Tibet, les deux pratiques, les deux communautés, les musulmans et les bouddhistes peuvent se porter une assistance mutuelle pour former un nouveau sangha.



La nouvelle communauté réunie garde ses prérogatives de bienveillance, d’altruisme et de recherche du bonheur.