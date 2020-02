Les entreprises commerçant avec les colonies israéliennes épinglées par l’ONU

« une base de données de toutes les entreprises engagées dans des activités particulières liées aux colonies israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés »

« une liste de la honte »

« ne constitue pas, et n’entend pas constituer un processus judiciaire ou quasi judiciaire ».

Deux semaines après la présentation du plan américain au Proche-Orient prônant la reconnaissance de l'annexion de territoires occupés par Israël, l'ONU a dévoilé, mercredi 12 février, une liste de 112 entreprises ayant des activités commerciales dans les colonies israéliennes, considérées comme illégales par le droit international.La liste des sociétés, publiée par le bureau de la Haut-Commissaire aux droits de l'Homme de l'ONU sous la présidence de Michelle Bachelet, découle d'une résolution adoptée en 2016 demandantSi la grande majorité des sociétés épinglées (94) sont israéliennes (banques, cafés, stations-service…), 18 sont domiciliées dans six pays que sont les Etats-Unis, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Thaïlande.De grands noms d'entreprises apparaissent comme Airbnb, Booking, Expedia, Opodo et TripAdvisor, toutes spécialisées dans le tourisme, ou encore Alstom, Altice Europe et Motorola.Tandis que les autorités israéliennes ont, sans surprise, dénoncé, l'initiative de l'ONU a été largement saluée par les Palestiniens, de même que par les responsables de la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions). Le bureau de la Haut-Commissaire aux droits de l'Homme de l'ONU a précisé, dans un communiqué, que la liste, qui sera révisée chaque année,