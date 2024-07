Les deux imams : un dialogue imaginaire autour d'une dispute intrareligieuse bien réelle

« Le service de Dieu ne parvenait même pas à unir les habits, et c’était tant mieux. »

« tu veux en faire une idéologie immuable, alors que je le regarde comme un chemin dynamique vers le salut »

« J’ai adopté cette forme

pour échapper à la sècheresse parfois décourageante des ouvrages didactiques, ceux-là ayant, en tout cas, exhaustivement traité des problématiques de l’islam contemporain »

Rachid et Abdel-Karim professe la même religion, l’islam, mais un monde les sépare dans leur compréhension du Coran. Les deux imams, c’est l’histoire de deux cadres religieux dont le premier, salafiste formé à l’école wahhabite, débarque en France pour officier dans une mosquée en remplacement du second dont la vision de l’islam est radicalement différente.Si l’essayiste Amine Issa nous propose pareille lecture sous la forme d’un dialogue fictif, ce dernier nous retranscrit la réalité d’une dispute intrareligieuse réelle que les musulmans connaissent bien, à savoir comment un même Livre sacré, ici le Coran, peut donner lieu à des lectures différentes et, de fait, à des interprétations diamétralement opposées de l’islam. La part belle du dialogue est délibérément donnée à la vision éclairée de la religion musulmane, dynamique et ancrée dans son contexte. De l’islam,, dira l’imam Abdel-Karim à Rachid, qui ne veut pas comprendre que des coreligionnaires puissent comprendre le Coran autrement que lui.Le livre est court, mais convient bien au grand public.(du dialogue imaginaire, ndlr), explique Amine Issa en introduction.Divers thèmes sont abordés tels que la place de la raison, la politique, le libre arbitre, la liberté, le jihad, le pardon, les rapports hommes-femmes ou encore la modernité. Des mots de l’auteur libanais à L’Orient-Le Jour, l’ouvrage, publié après la consultation d’une autorité musulmane à Beyrouth, « peut faire des mécontents, mais il ne comporte aucun écart doctrinaire et aucune insulte à l'islam ». Surtout, il offre des clés intéressantes aux lecteurs pour leur permettre de réfléchir à leur manière d’aborder l’islam et ce n’est pas plus mal.